Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что ее страна всегда боролась с антисемитизмом, так как несет огромную ответственность за Холокост. Об этом она высказалась в ходе своей рабочей поездки в Израиль, сооющают ИноСМИ.

Со слов Меркель, почти 80 лет назад евреи в Германии столкнулись с «невиданными ненавистью и насилием». В частности, после так называемой Хрустальной ночи, которая произошла 9 ноября 1938, были только беспрецедентные преступления Холокоста. По этому поводу, государственный и политический деятель добавила, что Германия просто обязана нести постоянную ответственность за то, чтобы противостоять антисемитизму, ксенофобии, ненависти и насилию.

Minval.az