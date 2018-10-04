Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи в четверг заявил, что санкции США против Ирана «более хрупкие», чем иранская экономика, и что Иран преодолеет эти санкции и нанесет поражение Соединенным Штатам.

«Мы преодолеем санкции. Поражение санкционной политики станет поражением Америки, поражением США, и это поражение станет пощечиной от лица иранской нации», — сказал иранский лидер, слова которого приводит телеканал «Пресс ТВ».

Выступая на стадионе «Азади» в Тегеране перед высокопоставленными военнослужащими и представителями организации народного ополчения «Басидж», А.Хаменеи подчеркнул, что Иран «был благословлен на непобедимость» во время Исламской революции 1979 года, сообщает Интерфакс.

Международный суд ООН накануне вынес предварительное постановление по иску Ирана к США, согласно которому США должны вывести из-под санкций в отношении Ирана гуманитарную помощь и товары, связанные с гражданской авиацией.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал решение суда ООН провалом США и победой верховенства права. В США, в свою очередь, заявили, что решение суда стало поражением для Ирана.

Однако накануне в ходе пресс-конференции госсекретарь США Майк Помпео объявил, что США прекращают действие договора о дружбе с Ираном от 1955 года.

В свою очередь советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США продолжат свою политику оказания максимального давления на Иран.

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