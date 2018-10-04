Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что один из обвиняемых Великобританией в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери был причастен к вывозу бывшего президента Украины Виктора Януковича в Россию в 2014 году. С подобным заявлением он выступил в ходе встречи с министром по вопросам безопасности Великобритании Беном Уоллесом, сообщается на сайте украинского МВД.

«В Украине узнали одного из участников атаки в Солсбери, офицера ГРУ РФ, который был причастен к вывозу экс-президента беглеца Януковича из Украины», — цитирует Авакова сайт министра.

В беседе с «Украинской правдой» представитель ведомства уточнил, что речь идет о Руслане Боширове (СМИ писали, что под этим именем скрывается полковник российской военной разведки Анатолий Чепига), однако не сообщил, кто именно его узнал.

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