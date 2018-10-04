В Великобритании национальный центр кибербезопасности обвинил ГРУ России в организации кампании «неизбирательных и безрассудных» кибератак против бизнеса, политических институтов, спорта и СМИ по всему миру, сообщает Bloomberg.

Согласно заявлению организации, «скорее всего» за действиями хакеров Fancy Bear, Pawnstorm и Tsar Team скрываются представители российских спецслужб. Они несут ответственность за ряд крупных кибератак, от которых пострадали США, Соединенное Королевство и сама Россия.

Уточняется, что речь идет в том числе о совершенной в 2016 году атаке на Национальный комитет Демократической партии США.

Minval.az