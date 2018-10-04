В сети появился видеоролик, на котором запечатлен еще один двойник американского президента Дональда Трампа.
Запись размещена в твиттере.
Согласно размещенному видео, похожий на Трампа мужчина находится на заправке или в магазине. Он одет в клетчатую рубашку и кепку. Пользователи сервиса обратили внимание на поразительное сходство мужчины с политиком, а также на его пивной живот.
Wow, @realDonaldTrump‘s doppelganger😮 pic.twitter.com/fsuTcNdD58
— PolishPatriot🇵🇱👌 (@RealPolPatriot) 2 октября 2018 г.