В сети появился видеоролик, на котором запечатлен еще один двойник американского президента Дональда Трампа.

Запись размещена в твиттере.

Согласно размещенному видео, похожий на Трампа мужчина находится на заправке или в магазине. Он одет в клетчатую рубашку и кепку. Пользователи сервиса обратили внимание на поразительное сходство мужчины с политиком, а также на его пивной живот.

Minval.az