Не менее пяти человек госпитализированы после стрельбы возле торгового центра в пригороде Филадельфии Джермантауне, передает NBC Philadelphia.

По данным телеканала, пострадавшим в результате стрельбы от 19 до 23 лет. В полиции рассказали, что один из пострадавших получил выстрел в голову, его состояние в настоящее время оценивается как наиболее тяжелое.

Отмечается, что стрелков было не менее двух, они были на машине.

В полиции предположили, что инцидент мог произойти «из-за какой-нибудь глупости», однако подчеркнули, что в данный момент у правоохранителей «много вопросов без ответов».

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