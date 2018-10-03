Америка выходит из Договора о дружбе, экономических отношениях и консульских правах с Ираном, об этом сообщил сегодня во время выступления в Госдепартаменте США глава внешнеполитического ведомства Майкл Помпео.

«Я объявляю, что Соединенные Штаты денонсируют Договор о дружбе с Ираном от 1955 года», — цитирует его ТАСС.

Госсекретарь обвинил Тегеран в попытках вмешательства в суверенное право Вашингтона на меры для защиты своей национальной безопасности. Помпео также выразил мнение, что Иран злоупотребляет Международным уголовныс судом в политических и пропагандистских целях.

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