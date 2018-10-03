Москва и Анкара работают над реализацией соглашения по Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы сейчас действительно активно работаем над реализацией этих соглашений», — сказал В.Путин, выступая на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

Он отметил, что эта работа будет продолжаться и дальше при поддержке Ирана.

В.Путин добавил, что соглашение по Идлибу между Россией и Турцией является хорошей сделкой.

«Это очень хорошая сделка между Россией и Турцией в данном случае, потому что это предотвратило очередное кровопролитие», — сказал президент, слова которого приводит «Интерфакс».

В.Путин напомнил, что Россия и Турция договорились создать демилитаризованную зону внутри зоны деэскалации в районе города Идлиб.

Minval.az