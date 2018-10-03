Президент США Дональд Трамп заявил, что без поддержки и защиты Вашингтона король Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд не протянет на своем посту и двух недель. Об этом американский лидер сказал, выступая в городе Саутавен (штат Миссисипи), передает CNBC.

«Мы защищаем Саудовскую Аравию. Знаете, они богаты. И я люблю их короля, короля Салмана. Но я сказал ему: «Король, мы защищаем вас, вероятно, вы не продержитесь без нас и двух недель, вам придется платить за ваших военных»», — заявил Трамп. В то же время он не уточнил, когда именно говорил монарху подобные слова.

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