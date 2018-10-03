Высший суд Организации Объединенных Наций постановил США снять с Ирана санкции в отношении импорта гуманитарных товаров, а также продуктов и услуг связанных с безопасностью гражданской авиации, сообщает Associated Press.

Решение Международного суда является обязательным к исполнению. Но пока неизвестно, как отреагирует на это президент Трамп. Судья Абдулкави Ахмед Юсуф подчеркнул, что дело не завершено, и Соединенные Штаты могут оспорить вынесенное решение.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф высоко оценил решение суда и назвал его «победой верховенства права» и провалом зависимых от санкций США. От американских дипломатов в Гааге пока не поступало никаких комментариев.

Однако ожидается, что США будут оспаривать решение. В мае Дональд Трамп вышел из ядерного соглашения с Ираном. В последующие месяцы США начали восстанавливать санкции против Ирана.

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