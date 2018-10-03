Нобелевская премия по химии присуждена ученым Фрэнсис Арнольд, Джорджу Смиту и Грегори Винтеру за работы по направленной эволюции химических молекул, что позволяет создавать новые химические вещества, в частности медикаменты, пишет «Би-би-си».

Арнольд и Смит — американцы, Винтер — гражданин Великобритании.

В прошлом году Нобелевский комитет также присудил премию по химии троим ученым: швейцарцу Жаку Дюбоше, американцу Йоахиму Франку и британцу Ричарду Хендерсону за разработку метода детального изучения биологических процессов на клеточном уровне.

Ранее были объявлены Нобелевские лауреаты этого года в других областях.

Премию по медицине получили американец Джеймс Аллисон и японец Тасуку Хондзё за революционную методику иммунотерапии раковых заболеваний с использованием Т-клеток.

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