Грузия получила от США 500 тысяч долларов для борьбы с пропагандой «недружественных стран».

Как сообщает «Интерфакс», об этом сообщил глава кабмина Мамука Бахтадзе.

«Мы вместе с нашим стратегическим партнером разработали очень важный план действий для противостояния этой агрессивной пропаганде, осуществляемой со стороны недружественных нам стран», — отметил Мамука Бахтадзе.

Правительство страны передаст эту сумму действующему в Грузии Информационному центру НАТО и ЕС, который будет информировать население «о благах евроатлантической интеграции».

Minval.az