В Греции задержано судно «Союз» под украинским флагом и его экипаж по обвинению в организации нелегальной перевозки 62 мигрантов, сообщила Береговая охрана Греции, передает РИА Новости.

Судно задержано в порту Патры на Пелопоннесе во вторник. На его борту было 65 человек.

«Арестованы три члена экипажа – иностранные граждане 32, 30 и 27 лет, которые, как предполагается, являются торговцами людьми и обвиняются в участии в преступной организации. Также задержан 36-летний грек и 37-летний иностранец — водитель и пассажир грузового автомобиля, перевозившие мигрантов к месту посадки на судно», — сообщила Береговая охрана.

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