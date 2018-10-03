Минобороны России опубликовало кадры выгрузки в Сирии зенитных ракетных комплексов С-300.

На кадрах, снятых в темное время суток, видны пусковые установки, выезжающие из аппарели грузового самолета Ан-124-100 «Руслан».

2 октября министр обороны Сергей Шойгу рапортовал президенту Владимиру Путину, что Россия завершила передачу Арабской Республике зенитных систем. По его словам, в Сирию доставлены 49 единиц техники: локаторы подсветки, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки.

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