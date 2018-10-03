Депутаты Совета представителей (парламент) Ирака избрали Бархама Салеха от Патриотического союза Курдистана (ПСК) новым президентом республики. Согласно опубликованным данным голосования в парламенте, за него проголосовали 165 депутатов, передает ТАСС со ссылкой на телеканал As Sumaria.

В заседании приняли участие 301 из 329 депутатов заксобрания, таким образом спикеру Мухаммеду аль-Халбуси с третьей попытки удалось собрать необходимый для голосования кворум. Первый раунд голосования не выявил победителя, так как ни один из кандидатов не получил две трети голосов. По итогам второго раунда претенденту на пост главы государства нужно было заручиться поддержкой большинства. Главный конкурент Салеха от Демократической партии Курдистана (ДПК) Фуад Хусейн получил менее 70 голосов. В ДПК заявили, что не признают итогов голосования.

Принимая присягу перед избравшими его депутатами, Салех поклялся защищать независимость и территориальную целостность арабской страны.

«Я сохраню единство Ирака и его независимость. Буду трудиться в рамках федеральной демократической системы республики», — цитирует иракского лидера телеканал Al Mayadeen. Салех также пообещал, что не допустит новых кризисов и намерен сосредоточить усилия на служении народу Ирака. «Я буду президентом для Ирака, а не какой-то отдельной группы или заинтересованных лиц», — добавил он.

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