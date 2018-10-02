Посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что США могут нанести удар по России, если разработка систем среднего радиуса действия продолжится, пишет Reuters. Отмечается, что Москва всегда отрицала сам факт проведения таких работ, однако в США считают, что такое оружие у России появится в ближайшее время.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности вступил в силу 1 июня 1988 года и позволил двум странам ликвидировать целый пласт вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1–5,5 тыс. км) и малой (от 500 до 1 тыс. км) дальности. Дополнительно был оговорён отказ от производства, испытаний и развёртывания таких ракет в будущем.

По словам посла США в НАТО, Россия должна остановить разработку секретных систем крылатых ракет. В противном случае Соединённые Штаты могут уничтожить такие вооружения до того, как они будут развёрнуты.

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