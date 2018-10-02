Журналист Кассим Кайри нашёл уникальную семью в Уганде. Как сообщает РБК, на своей странице в Фейсбуке он поделился удивительной историей о 39-летней женщине по имени Мариам Набатанци и попросил неравнодушных пользователей о помощи. Дело в том, что жительница Уганды в одиночку воспитывает 38 родных детей, младшему из которых 5 месяцев, а старшему — 23 года.

Журналист просит оказать женщине материальную помощь. Несмотря на такое огромное количество детей, Мариам умудряется даже держать в идеальном порядке свой собственный ботанический сад. Она рассказала, что родила 44 ребенка, но шесть умерли почти сразу после рождения. Замуж она вышла в 13 лет, но когда дети начали появляться один за другим, супруг бросил Мариам.

Женщина отметила, что у неё никогда не было проблем с родами, всех детей она рожала точно в срок и естественным путем. Когда на свет появился 23-й по счёту малыш, она попросила врачей рассказать, с чем связана такая плодовитость, и сделать ей операцию, чтоб она больше не смогла рожать, но врачи отказались, объяснив, что это угрожает ее здоровью.

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