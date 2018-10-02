Париж решил заморозить активы двух выходцев из Ирана и дирекции иранского министерства разведки в связи с делом о подготовке теракта во французского городе Вильпент.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в совместном заявлении глав МВД, МИД и министерства экономики Франции.

Бельгийские правоохранительные органы ранее сообщили, что предотвратили возможный теракт, который двое подданных королевства иранского происхождения планировали совершить 30 июня во Франции. По их информации, теракт должен был произойти во французском городе Вильпент на конференции, организованной одной из иранских леворадикальных организаций, запрещенных в Иране. На этой конференции присутствовали около 25 тысяч человек. Подозреваемых задержали, возбуждено дело о терроризме.

«Попытка теракта была предотвращена в Вильпенте 30 июня. Этот акт чрезвычайной степени тяжести, планируемый на нашей территории, не может остаться без ответа. Постановлением от 2 октября 2018 года государственного министра, министра внутренних дел и министра экономики и финансов… Франция предприняла целенаправленные и соразмерные превентивные меры по замораживанию активов Ассадоллы Асади (Assadollah Asadi) и Саида Хашеми Могадама (Saeid Hashemi Moghadam), выходцев из Ирана, а также дирекции внутренней безопасности министерства разведки Ирана», — говорится в коммюнике.

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