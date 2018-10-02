В шведском городе Мальмё 31 октября откроется музей отвратительной еды. Об этом заявил создатель музея Сэмюэль Вест, передает The Independent.

По данным издания, в музее, помимо прочего, будут представлены тухлое мясо акулы, пенис быка, азиатский фрукт дуриан, обладающий очень сильным и въедливым гнилостным запахом, и сыр с личинками, который популярен в итальянской Сардинии.

Вест подчеркнул, что все экспонаты будут настоящими, так как на них «интереснее» смотреть.

«Намного забавнее видеть настоящий дуриан из Таиланда», — сказал директор музея.

За вход в музей будут взимать плату в размере 185 шведских крон.

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