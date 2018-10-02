Выяснились некоторые детали в связи с водителем автобуса Эльханом Ширалиевым, столкнувшимся с поездом вчера днем в поселке Бина Хазарского района.

Как передает Avtosfer.az, этот водитель ранее был судим за совершенное им ДТП со смертельным исходом.

Эту информацию подтвердил начальник отдела Управления государственной дорожной полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, в ходе медицинского освидетельствования выяснилось, что водитель автобуса является наркоманом.

Как отметил В.Асадов, руководству ООО «Ayşən», являющемуся владельцем данной маршрутной линии, было неоднократно сделано предупреждение о необходимости устранить недочеты, однако безрезультатно.

Minval.az