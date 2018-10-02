Президент России Владимир Путин пользуется в мире большим доверием, чем лидер США Дональд Трамп.

Как передает ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса, проведенного вашингтонским Pew Research Center (Исследовательским центром Пью) среди 26,1 тыс. человек в 25 странах на всех пяти континентах.

Согласно исследованию, 30% его участников относятся к российскому лидеру с доверием, считая, что он «делает правильные вещи на мировой арене». Чуть больше — 34% — составляет рейтинг доверия к председателю КНР Си Цзиньпину. При этом лишь 27% респондентов полагают, что «правильную политику в сфере международных отношений» проводит и глава американской администрации. Самый высокий рейтинг мирового доверия — 52% — у канцлера Германии Ангелы Меркель.

По мнению социологов, «международная общественность выражает серьезную обеспокоенность по поводу роли Америки в международных отношениях». Большинство респондентов заявляют, что США не принимают во внимание интересы их стран при решении важных внешнеполитических вопросов. Многие считают, что США «прикладывают меньше усилий», чем раньше, для урегулирования серьезных глобальных проблем.

Кроме того, Pew Research Center отмечает рост популярности Китая и Си Цзиньпина в мире. В некоторых европейских странах рейтинг КНР даже выше, чем у США. Однако, выбирая между США и Китаем в качестве ведущей державы, подавляющее большинство предпочитают Америку.

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