Иран рассчитывает запустить на орбиту Земли три новых спутника до конца года. Об этом заявил глава иранского Космического агентства Мортеза Барари на пресс-конференции по случаю Всемирной недели космоса, передает ИРНА.

По его словам, спутники под названиями «Послание Амира Кабира», «Дружба» и «Нахид-1» готовы к запуску после завершения производства. «Спутник «Дружба» сейчас находится в процессе официальной процедуры для запуска, и мы надеемся на хорошие новости накануне 40-й годовщины победы Исламской Революции», — заявил Барари.

Ранее заместитель министра связи и информационных технологий ИРИ сообщил, что Иран занимает первое место в области космической техники на Ближнем Востоке, и 9-е в мире.

«Мы пытаемся развивать космическую сферу в экономике нашей страны и намерены запустить коммерческий спутник в космос для использования его данных в нашей промышленности», — добавил он.

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