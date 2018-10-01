В Батуми проходят встречи седьмого тура 43-й Всемирной шахматной олимпиады.
Как сообщает Report, мужская сборная Азербайджана сыграла с Польшей.
Все шахматисты сборной завершили встречи ничьей.
После этого результата мужская сборная Азербайджана продолжает совместное лидерство с Польшей с 13-ю очками.
Польша– Азербайджан — 2:2
Шахрияр Мамедъяров — Ян-Кшиштоф Дуда — 0,5:0,5
Теймур Раджабов — Радослав Войташек — 0,5:0,5
Аркадий Найдич — Яцек Томчак — 0,5:0,5
Эльтадж Сафарли — Камил Драгун — 0,5:0,5
Э.Сафарли и Т.Раджабов играли белыми, а Ш.Мамедъяров и А.Найдич — черными фигурами.