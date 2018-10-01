В Батуми проходят встречи седьмого тура 43-й Всемирной шахматной олимпиады.

Как сообщает Report, мужская сборная Азербайджана сыграла с Польшей.

Все шахматисты сборной завершили встречи ничьей.

После этого результата мужская сборная Азербайджана продолжает совместное лидерство с Польшей с 13-ю очками.

Польша– Азербайджан — 2:2

Шахрияр Мамедъяров — Ян-Кшиштоф Дуда — 0,5:0,5

Теймур Раджабов — Радослав Войташек — 0,5:0,5

Аркадий Найдич — Яцек Томчак — 0,5:0,5

Эльтадж Сафарли — Камил Драгун — 0,5:0,5

Э.Сафарли и Т.Раджабов играли белыми, а Ш.Мамедъяров и А.Найдич — черными фигурами.

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