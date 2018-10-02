Как подтвердил официальный представитель 57-летнего Эдди Мерфи, актер обручился со своей беременной подругой, 39-летней моделью Пейдж Батчер. Однако о том, когда и где состоится их свадьба, пока не сообщается.

C Батчер Эдди живет уже шесть лет, и за это время она успела осчастливить его сыном Иззи, которому сейчас уже два года. И если для Батчер это был ее первенец, то для Мерфи малыш Иззи стал уже девятым по счету ребенком. А малыш, которого сейчас вынашивает Пейдж, станет десятым наследником актера, превратив его в чемпиона Голливуда по количеству детей, сообщает 7Дней.

Ведь помимо детей от его нынешней подруги, у Эдди есть ещё восемь детей от трех разных женщин. Первого ребенка — сына Эрика — родила актеру давняя подруга актера Полетт Макнили. Эрик сейчас уже совсем взрослый, ему недавно исполнилось 29 лет. Пятеро детей появилось у Мерфи за время его 13-летнего брака с законной супругой Николь. Старшим — сыну Майлзу и дочке Бриа — сейчас 25 лет и 28 лет соответственно. Кроме них, Николь воспитала еще трех дочерей от Эдди: 23-летнюю Шейн, 18-летнюю Золу, и 16-летнюю Беллу.

Появление на свет следующего, седьмого по счету ребенка Мерфи, дочки Энджел, сопровождалось громким скандалом: Эдди бросил её маму Мел Би, бывшую солистку Spice Girls, когда та была на шестом месяце беременности. А когда Энджел родилась, он отказался признать её своим ребенком. Так что Мел Би пришлось доказывать его отцовство через суд.

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