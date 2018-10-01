В результате землетрясения в провинции Центральный Сулавеси в Индонезии из трех тюрем сбежали не меньше 1,2 тысячи заключенных. Об этом 1 октября сообщает телеканал News Asia.

Представитель Министерства юстиции Индонезии Шри Утами рассказала, что заключенные сбежали из двух тюрем в городе Палу и одной в регентстве Дунгала.

Утами отметила, что из-за землетрясения в тюрьме Дунгала случился пожар, после чего из нее сбежали все 343 заключенных. По ее мнению, заключенные совершили побег, потому что боялись пострадать от землетрясения. «Очевидно, что для них это вопрос жизни и смерти», — заявила она.

Вечером 28 сентября на острове Сулавеси в Индонезии произошлоземлетрясение магнитудой 7,5. Оно вызвало цунами, от которого пострадала провинциальная столица Палу, расположенная в 70 км от эпицентра. По последним данным, погибли больше 1200 человек, передает RTVI.

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