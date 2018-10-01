«Машинист поезда, столкнувшегося с пассажирским автобусом в поселке Бина Хазарского района Баку, ни в чем не виноват. Шлагбаум был закрыт с двух сторон».

Как сообщает Report, об этом заявила начальник отдела по связям с общественностью ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Севиндж Гадирова.

По ее словам, автобус не стал ждать поезд и выехал на рельсы. Это и стало причиной произошедшей аварии.

Отметим, что число пострадавших в результате ДТП достигло 34 человек. Один из пострадавших — 13-летний мальчик скончался по дороге в больницу.

Minval.az