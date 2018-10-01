Для этого даже есть специалисты, которые помогают быстро уснуть

В Финляндии становится очень востребованной профессия консультанта по дневному сну . Специалистов этого профиля все чаще нанимают финские компании, которые заинтересованы в качественном дневном отдыхе своих сотрудников.

Отдохнуть посреди рабочего дня очень сложно, поэтому тренер, под руководством которого можно даже поспать на работе, это очень важный человек. Специалисты такого профиля ценятся на вес золота, так как получасовой сон, который они устраивают для сотрудников компаний, является залогом продуктивной работы.

Специалисты по дневному сну не только присутствуют в финских офисах, но и, например, в образовательных и культурных учреждениях.

В Японии популярно искусство спать на работе. Искусство спать в общественных местах получило название «Инэмури», что переводится как присутствовать и спать. Сон во время работы не запрещен, а даже одобряется обществом, ведь отключиться на работе или стоя в транспорте может только изнеможённый, сильно усталый человек, а значит он много трудится.

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