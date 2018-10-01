Европейский союз (ЕС) готов подписать с Азербайджаном соглашение о сотрудничестве в авиационной сфере, заявил заведующий отделом политики и прессы бакинского представительства ЕС Денис Даниилидис.

«Мы готовы подписать соглашение с Азербайджаном по открытому небу»,- сказал Д.Даниилидис агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, в Брюсселе ждут одобрения азербайджанской стороной данного документа.

Суть соглашения об открытом небе заключается в упрощении авиасообщения между Азербайджаном и странами ЕС, как пассажирских перевозок, так и грузоперевозок.

Азербайджан в 2016 году подписал подобное соглашение с США.

Minval.az