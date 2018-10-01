В США охотник попал в реанимацию после того, как на него упала туша убитого им медведя.

Как передает Лента.ру со ссылкой на издание Anchorage Daily News, инцидент произошел в штате Аляска у озера Картер неподалеку от деревни Мус-Пасс. 28-летний Уильям МакКормик (William McCormick) и 19-летний Закери Теннисон (Zachery Tennyson), отправились охотиться на медведя. Они заметили животное на скале и подстрелили его. Но мертвая туша медведя скатилась с утеса на МакКормика, а вместе с ней и камни.

Теннисон не пострадал и вызвал спасателей с помощью спутникового коммуникатора. Спасать незадачливого охотника прибыли солдаты из ближайшей воинской части, пожарные и врачи. МакКормика доставили на вертолете в больницу в критическом состоянии, сейчас он в реанимации.

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