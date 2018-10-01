На находящегося под арестом бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности генерал-майора Акифа Човдарова и его бывшего работника полковника Салима Мамедова подали в суд.

По полученным Report сведениям, на этот раз в суд обратился признанный потерпевшим по уголовному делу вышеуказанных лиц бывший сотрудник министерства внутренних дел Неман Керимов.

Н.Керимов в гражданском порядке подал иск в Хазарский районный суд против А.Човдарова и С.Мамедова.

Так, он потребовал от генерала и полковника компенсацию за причиненный моральный и материальный ущерб на сумму 216 тысяч манатов.

В Хазарском районном суде на процессе под председательством судьи Тарлана Акберова было объявлено решение.

Согласно решению, иск Н.Керимова не удовлетворен.

Отметим, что согласно обвинительному акту арестованных А.Човдарова и С.Мамедова, сотрудники МНБ ворвались в отель Elit и забрали находившихся там с двумя девушками Н.Керимова и его родственника Эльчина Мовсумова. Их доставили в административное здание министерства, где сообщили о долге перед Севиндж Рустамовой в размере 30 тыс. манатов.

Затем сотрудники МНБ запросили для освобождения Н.Керимова сначала 250 тыс. манатов, затем согласились на 80 тыс. манатов. Дядя Н.Керимова Закир Мовсумов принес 80 тыс. манатов и передал их офицеру МНБ, после чего его выпустили.

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