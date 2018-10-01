Скончался бывший заведующий отделом Республиканского наркологического центра Азад Алекперов, арестованный в связи с произошедшим в Центре пожаром.

Как передает Qafqazinfo, после пожара А.Алекперов привлекался в качестве обвиняемого по уголовному делу в связи с пожаром. В его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста. Однако в ходе следствия у Алекперова произошел инфаркт, и ему поставили стент.

Из-за тяжелого состояния уголовное дело в его отношении было взято в отельное производство и следственные действия приостановлены. Алекперов все это время находился в лечебном учреждении Пенитенциарной службы Минюста.

29 сентября состояние здоровья Алекперова ухудшилось, и он скончался.

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