Референдум по изменению названия Македонии на «Северную Македонию» будет признан несостоявшимся.

Об этом заявил глава избирательной комиссии страны Оливер Деркоски, сообщает Рейтер.

Явка избирателей была меньше 50%, необходимых для того, чтобы референдум был признан состоявшимся.

«Уже очевидно, что на этом референдуме решение не было принято», — цитирует агентство слова Деркоски.

О низкой явке на важном для страны референдуме стало известно еще до закрытия участков. Избирком сообщал, что проголосовала лишь треть избирателей.

Тем не менее, предварительные результаты показывали, что 90% из проголосовавших высказались за изменение названия страны.

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