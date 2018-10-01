Референдум по изменению названия Македонии на «Северную Македонию» будет признан несостоявшимся.
Об этом заявил глава избирательной комиссии страны Оливер Деркоски, сообщает Рейтер.
Явка избирателей была меньше 50%, необходимых для того, чтобы референдум был признан состоявшимся.
«Уже очевидно, что на этом референдуме решение не было принято», — цитирует агентство слова Деркоски.
О низкой явке на важном для страны референдуме стало известно еще до закрытия участков. Избирком сообщал, что проголосовала лишь треть избирателей.
Тем не менее, предварительные результаты показывали, что 90% из проголосовавших высказались за изменение названия страны.