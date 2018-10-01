В министерстве обороны Южной Кореи сообщили о начале разминирования разделяющей две страны демилитаризованной зоны, ширина которой составляет четыре километра, передает РИА Новости.

Сообщается, что ликвидация мин и неразорвавшихся боеприпасов была организована, в том числе, с целью реализации соглашений двух стран на высшем уровне о совместном поиске останков военнослужащих, которые погибли в годы Корейской войны 1950-1953 годов.

В министерстве обороны Республики Корея отметили, что в демилитаризованной зоне может находится несколько десятков тысяч мин.

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