Службы спасения на море обнаружили за минувшие выходные в общей сложности 672 мигранта, которые пытались добраться на лодках до испанского побережья из Африки.

Как передает РИА Новости со ссылкой на службу спасения, в субботу в море Альборан (самое западное в составе Средиземного моря) были найдены семь лодок, в которых находились 342 человека. За воскресенье в этом же районе были обнаружены еще семь лодок и 318 человек. Одна лодка, на борту которой находились двенадцать мужчин, найдена в районе мыса Палос на юго-восточном побережье.

Миграционный поток в Испанию в нынешнем году резко увеличился. В начале года через Средиземное море в эту страну попали 35 тысяч 859 мигранта — это больше, чем за предыдущие три года вместе, свидетельствуют данные Международной организации по миграции. Всего в страны Европы через Средиземное море с начала года проникли 81 тысяча 207 человек, 1 тысяча 733 погибли (из них 362 на пути в Испанию).

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