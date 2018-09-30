Южная Корея призывает Японию отказаться от флага Восходящего солнца, который используется японскими морскими силами самообороны и ассоциируется в странах Азии с символов японского милитаризма, в ходе Международного смотра флота.

Как передает РИА Новости, мероприятие, в котором примут участие корабли из 15 стран мира, пройдет на южнокорейском острове Чеджудо с 10 по 14 октября.

«Мы продолжим контакты с Японией по этому вопросу. Наши ВМС располагают отдельным каналом связи с морскими силами самообороны Японии и продолжат переговоры с целью донести до них нашу позицию», — цитирует агентство Ренхап слова источника в военных кругах.

Ранее на этой неделе министр обороны Японии Ицунори Онодэра резко раскритиковал предложение Южной Кореи к Токио отказаться от поднятия флага Восходящего солнца в ходе международного мероприятия. Глава японского оборонного ведомства подчеркнул, что суда морских сил самообороны обязаны поднимать этот флаг, согласно действующему в стране закону.

Официальной реакции на заявление Онодэры со стороны министерства обороны Южной Кореи пока не поступало. Данных о том, может ли отказ Токио от предложения Сеула повлиять на участие сил самообороны Японии в Международном смотре флота, также пока нет.

Флаг Восходящего солнца, используемый морскими силами самообороны Японии, представляет собой белое полотно, на котором изображен алый солнечный диск с расходящимися во все стороны лучами.

Он напоминает флаг Императорской Японии, хотя и не является его копией, а поэтому ассоциируется в странах Азии с символом японского милитаризма.

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