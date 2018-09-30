В США заявили, что в случае агрессивного поведения РФ, могут применить морскую блокаду.

Об этом сообщил американский министр внутренних дел Райан Зинке во время встречи с гражданами Питтсбурга. Washington Examiner передает, что чиновник уверен: морская блокада способна сильно помешать поставке российских энергоносителей на Ближний восток, информирует Лента.ру.

По мнению, Райана Зинке, это возможно благодаря наличию у США сильного флота. Он добавил, что в случае необходимости можно будет заблокировать морские пути, которыми пользуется Россия. Таким образом ее энергоносители не смогут достигнуть рынка.

Руководитель внутренних дел США считает, что Кремль сейчас ведет активную политику в странах Ближнего Востока, потому что намеревается отправлять туда свои газ и нефть. Зинке напомнил, что энергоресурсы – главный источник денег в России.



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