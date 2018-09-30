Об этом в ходе своего выступления на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций заявил министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо, передает Reuters.
По словам министра, санкции США усиливают недоверие Пхеньяна к Вашингтону.
Глава МИДа КНДР добавил, что руководство республики предприняло в прошлом году «значительные меры доброй воли» по денуклеаризации, среди которых – прекращение испытаний ракетных установок, демонтаж ядерного полигона, однако Пхеньян не видит соответствующего ответа от США.
Он также уточнил, что «без доверия к США не будет никакой уверенности в возможности обеспечить национальную безопасность». Ли Ен Хо также заверил, что давление на Пхеньян в виде американских санкций не сможет поставить КНДР «на колени».
Напомним, Совет Безопасности ООН с 2006 года принял 10 резолюций о санкциях в отношении КНДР в связи с ядерными и ракетными испытаниями в этой стране. 22 декабря 2017 года Совбез по инициативе делегации США одобрил наиболее жесткие санкции против Пхеньяна.