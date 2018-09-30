Во Франции в последние месяцы увеличилось число нападений на мясные магазины.

Французские мясники призвали власти немедленно остановить «сектантское насилие» против них, сообщает РБК.

«Господин президент, мы рассчитываем на вас и ваше правительство, чтобы немедленно остановить сектантские нападения, которые способны лишь привести к гражданской войне», — говорится в письме глав ассоциаций представителей мясоперерабатывающей отрасли в адрес президента Эммануэля Макрона.

Письму предшествовал очередной инцидент, направленный против мясников. В ночь на пятницу был совершен поджог скотобойни в департаменте Эн. Перед этим представители организаций по защите животных призвали к акциям против этой скотобойни.

Ранее во французском Лилле задержали шесть веганских активистов в связи с нападениями на магазины мясников.

Minval.az