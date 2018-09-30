Илон Маск должен заплатить штраф 20 млн. долларов, а также уйти с поста председателя совета директоров компании

Основатель компании Tesla Илон Маск согласился уплатить штраф в размере 20 млн. долларов, а также покинуть пост председателя совета директоров компании по требованию комитета по ценным бумагам и биржам США, сообщает The Washington Post.

Кроме этого, компания Tesla должна выплатить дополнительно 20 млн. долларов штрафа и согласиться добавить в свой совет двух независимых директоров.

Илон Маск должен уйти в отставку как председатель совета директоров в течение 45 дней и будет отстранен от этой должности на срок в три года, однако сохранит свой пост генерального директора Tesla.

Minval.az