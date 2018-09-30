В Македонии началось голосование на референдуме о межправительственном договоре с Грецией о переименовании республики, сообщает РИА-Новости.

Участки для голосования открылись в 07:00 по местному времени (09:00 по бакинскому времени) в 80 муниципалитетах и в столице республики — Скопье.

Гражданам предстоит ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?».

Как ожидается, голосование продлится до 19:00 по местному времени.

Minval.az