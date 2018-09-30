Личные данные нескольких британских министров, включая номера мобильных телефонов министра финансов Великобритании Филипа Хаммонда и экс-главы МИД Бориса Джонсона, оказались в публичном доступе из-за нарушения в системе безопасности партийного приложения консерваторов, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

По данным телеканала, информация оказалась доступна из-за проблемы в системе безопасности приложения, специально разработанного для работы на конференции Консервативной партии в Бирмингеме. В результате доступ к данным мог быть получен злоумышленниками без пароля, а лишь при вводе электронной почты политиков, которая доступна на вебсайте парламента.

Также злоумышленники могли изменять фотографии и любые данные в личном профиле политиков или журналистов, посещающих конференцию. Как сообщается, в итоге фотография профиля британского министра по делам окружающей среды, экологии и сельского хозяйства Майкла Гоува была заменена на фотографию медиамагната Руперта Мердока.

По данным телеканала, ошибку в системе безопасности уже устранили. «Техническая проблема была решена, и приложение сейчас безопасно функционирует», — приводит телеканал слова представителя Консервативной партии.

Отмечается, что приложение было разработано австралийской компанией Crowd Comms.

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