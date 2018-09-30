65-летнюю жительницу шведского Йёнчёпинга приговорили к трем месяцам лишения свободы за оскорбительные высказывания в адрес мусульман в социальных медиа.

Как передает шведский телеканал SVT, женщина написала на своей странице в Facebook, что мусульмане отстают от других в интеллектуальном развитии.

Против женщины было возбуждено уголовное дело по обвинению в преступлении на почве ненависти.

Суд Йёнчёпинга признал женщину невиновной из-за недостаточности доказательств.

Позже Высший суд Гета аннулировал решение местного суда и приговорил гражданку Швеции к трем месяцам лишения свободы.

Суд признал женщину виновной в использовании оскорбительных выражений против мусульман и ислама.

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