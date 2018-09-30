56-летнему жителю Гонконга поставили невиданный диагноз: крысиный гепатит Е. Раньше им болели только животные.

Как передает «Лайф», необычную болезнь у пациента обнаружили благодаря обследованиям, проведённым после его недавней операции: мужчина перенёс трансплантацию печени. Сделанные впоследствии анализы показали аномалию без видимой причины.

Дальнейшие исследования привели к неожиданному результату: в организме возник иммунный ответ на вирус крысиного гепатита Е. Сейчас заболевший проходит лечение и чувствует себя нормально, а его случай внимательно изучают в Гонконгском университете, сообщает издание South China Morning.

По мнению учёных, в организм пациента мог попасть крысиный помёт. Это считают весьма вероятным, поскольку возле дома, где он живёт, обосновалась внушительная популяция грызунов. Исследователи считают это поводом для тревоги, потому что похожую ситуацию наблюдают в последнее время по всему Гонконгу. Они отмечают, что ещё лет 10-15 назад город мог похвастаться чистотой благодаря тому, что об этом позаботились после вспышки смертельного острого респираторного синдрома в 2003 году. Однако с тех пор положение кардинально изменилось.

— Задние дворы и переулки сейчас очень грязные, там очень много мусора. Встречаются крысы, которые по размерам больше кошек, — рассказывает главный микробиолог Гонконгского университета Юэн Квок-Юнг.

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