Сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции провели совместно с Агентством продовольственной безопасности АР рейд на территории Гарадагского района Баку.

Как сообщили в Госагентстве, в результате проверок 28 сентября на посту в Гарадагском районе был остановлен автомобиль марки Mercedes Benz с государственным регистрационным номером 10-DA-091. За рулем автомобиля находился уроженец села Хырманлы Билясуварского района Али Ихтияр оглы Гулиев.

Во время осмотра автомобиля в багажном отделении машины было обнаружено около 400 килограммов мяса неизвестного происхождения, перевозимого в антисанитарных условиях. При этом мясо обладало неприятным запахом и было покрыто липкой слизью. В связи с этим были взяты образцы мяса для проведения лабораторных исследований. Уже первичные результаты исследования показали, что в багажнике перевозилась конина.

Minval.az