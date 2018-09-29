Полиция Барселоны задержала шесть человек в результате столкновений между сторонниками независимости и правоохранительными органами, 24 человека пострадали, передает РИА Новости.

Как сообщили в каталонской полиции Mossos d’Esquadra, шесть человек задержаны, в отношении еще одного ведется расследование, однако он на свободе.

Между тем медики сообщили о 24 пострадавших, 19 из них помощь была оказана на месте. Состояние одного человека оценивается как средней тяжести.

В Барселоне утром в субботу проходили два митинга. В одном участвовали сторонники независимости из леворадикальной партии «Кандидатура народного единства», ее молодежного отделения Arranи «Комитетов защиты республики». Одновременно в нескольких сотнях метров проводила акцию полицейская ассоциация Jusapol, которая добивается повышения зарплат сотрудникам правоохранительных органов. На их акции также звучали, помимо традиционных требований, лозунги, связанные с годовщиной проведения незаконного референдума о независимости. Они напомнили о тех преследованиях в Каталонии, которым подверглись сотрудники Гражданской Гвардии и Национальной полиции, которые прибыли в автономное сообщество для обеспечения порядка во время голосования.

Каталонские правоохранительные органы Mossos d’Esquadra пытались не допустить пересечения двух шествий. Однако на подступах к зданию представительства Национальной полиции им пришлось применить силу: митингующие под каталонскими сепаратистскими флагами пытались прорвать оцепление, забрасывали полицию краской, дымовыми шашками и жестяными банками.

Кроме того, в разных частях Барселоны происходили столкновения между протестующими.

По данным Городской Гвардии Барселоны, в полицейской акции приняли участие три тысячи человек, в акции левых – шесть тысяч. Последние заявили, что вечером проведут новый митинг.

Minval.az