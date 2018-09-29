Число жертв землетрясения в городе Палу в Индонезии достигло 420 человек.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает местный телеканал Kompas.

Ранее сообщалось о 384 погибших и 540 пострадавших.

Глава Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий уточнил, что речь идет о жертвах только в городе Палу. Жертвы в двух других затронутых стихией округах пока не подсчитаны.

Утром в пятницу у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в этом же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. Затем СМИ сообщили, что на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.

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