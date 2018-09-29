В ресторане знаменитого мясника Нусрета Гокче в Стамбуле туристы получили ожоги.

Как передают турецкие СМИ, во время кулинарного шоу с огнем произошел взрыв горючего вещества, в результате чего загорелась одежда гражданки Чехии Кристины Тршесняковой. Ей помогал потушить пламя супруг Виктор Хажичек.

Кроме того пострадали английский банкир Александрос Северис и другой турист Мохаммед Хамыс.

Туристы написали заявление в полицию в связи с произошедшим.

По данным дипведомства, у пострадавшей женщины зафиксированы ожоги на 35% тела.

Minval.az