Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров попросил государства-члены Международного бюро выставок проголосовать за Баку на выборах в Париже, где должно определиться место проведения выставки Ехро 2025. Обращение министра было озвучено с трибуны Генеральной ассамблеи ООН, сообщает министерства иностранных дел Азербайджана.

Отметим, что выборы города Ехро 2025 должны состояться в ноябре 2018 года.

Тема Ехро 2025 Baku полностью соответствует международной повестке дня, уверен Мамедъяров: «Вдохновляясь своими достижениями в экономическом развитии, успешной социальной политикой, богатым человеческим капиталом и традиционными ценностями мультикультурализма, Азербайджан решил выдвинуть кандидатуру города Баку на проведение Всемирной выставки EXPO 2025.

Тема мероприятия — «Будем развивать человеческий капитал, построим лучшее будущее» — представляет всеобщий интерес и имеет особое значение для Азербайджана. Она также полностью соответствует международной повестке дня в области развития, в частности, повестке ООН по устойчивому развитию».

Он отметил, что регион Восточной Европы, Кавказа и Каспия никогда не принимал выставку Expo.

Minval.az