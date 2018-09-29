Массажист из США подал иск в суд на актера Кевина Спейси, в котором он обвиняет его в совершенных в 2016 году сексуальных преступлениях против него, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Variety.

По данным издания, массажист, имя которого не называется, подал иск в Верховный суд Лос-Анджелеса в четверг. Спейси обвиняется в насильственных действиях сексуального характера, насилии по гендерному признаку, умышленном причинении эмоционального расстройства и незаконном лишении свободы.

Обвинитель, которого представляет адвокат по сексуальным домогательствам Дженни Харрисон (Genie Harrison), заявил в иске, что в октябре 2016 года он был нанят в качестве массажиста «кем-то от имени Спейси.» Когда он приехал в частную резиденцию в Малибу, его отвели в массажную комнату, где Спейси, по его заявлениям, запер за ним дверь.

Обвинитель отметил, что актер пожаловался на «боль и дискомфорт в области паха» и заставил массажиста прикасаться к его гениталиям. После этого Спейси начал домогаться до него и пытался его поцеловать.

В иске обвинитель требует неуточненную компенсацию, уточняется, что «в результате незаконного поведения Спейси…, истец подвергся и продолжает подвергаться экономическому ущербу, потере заработка и другим убыткам».

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