В городе Сумгайыт стоматолог избил пациента.

Как сообщает Report, жителя города Сумгайыт Сарвара Гудрат оглу Абышова 1975 г.р. избил стоматолог, имя которого пока неизвестно следствию. Пострадавший был госпитализирован.

Все произошло после того, как пациент потребовал у стоматолога вставить ему зубы в кредит. Однако вместо слова «кредит» использовал слово «ипотека». Это рассердило стоматолога, и между сторонами возник спор. В результате врач избил Сарвара Абышова и нанес тяжкие травмы.

По факту ведется расследование.

Minval.az